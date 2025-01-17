İsrail ile Hamas'tan Esir Takası Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ile Hamas'tan Esir Takası Anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 33 İsrailli esir 19 Ocak'ta serbest bırakılacak.

17.01.2025 13:49
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İsrail ile Hamas'ın üzerinde uzlaştığı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesi yayımlandı.

İsrail basınında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 İsrailli esirin isimleri duyuruldu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, söz konusu İsrailli esirlerin 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılması için son birkaç saattir çabalar yürütüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasında ve hükümet tarafından onaylanmasında yaşanan gecikmelere rağmen esirlerin planlandığı gibi 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşması hem güvenlik kabinesi hem hükümet tarafından onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra "esirlerin serbest bırakılması sürecinin planlanan taslağa göre gerçekleştirilebileceği" belirtildi.

Anlaşmaya göre, bu pazar 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak ve anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sürecini yürütecek, ICRC ekipleri Gazze'de tutulan esirleri İsrail ordusuna teslim edecek.

İsrail ordusuna teslim edilen esirlerin aileleri bilgilendirildikten sonra İsrail Başbakanlığından serbest bırakılan esirlere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren açıklama yapılacak.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Pazar, Son Dakika

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