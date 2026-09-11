İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin Roma'da yapılacağı öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin Roma'da yapılacağı öne sürüldü

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İsrail devlet televizyonu, Lübnan ile 15-16 Eylül'de Roma'da 8. tur müzakere yapılacağını öne sürdü. Görüşmelerde Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgeleri Hizbullah unsurlarından temizleyecek bir güç kurulmasının ele alınacağı belirtildi; Lübnan'dan henüz açıklama yok.

İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin gelecek hafta İtalya'da yapılacağı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Lübnan ile 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir müzakere turu yapılacağı belirtildi.

Müzakerelerde, Lübnan'ın güneyindeki "pilot bölgelerin" Hizbullah unsurlarından temizlenip temizlenmediğini tespit etme görevini üstlenecek bir gücün oluşturulması konusunun görüşüleceği ifade edildi.

Haberde müzakerelere katılacak ülkelere ve söz konusu gücün çalışma mekanizmasına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin, İsrail'in geri çekileceği ve Lübnan ordusuna devredilecek alanları genişletmeyi hedeflediği bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, Lübnan'da yapılan bir anketin, Lübnanlıların yüzde 80'inden fazlasının İsrail ile müzakereleri desteklediğini gösterdiği aktarıldı.

Lübnan'dan yeni müzakere turuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti. Hizbullah ise defalarca bu müzakereleri tanımadığını açıklamış ve hükümete de bunu durdurma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin Roma'da yapılacağı öne sürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ile Lübnan arasındaki 8. tur müzakerelerin Roma'da yapılacağı öne sürüldü - Son Dakika
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