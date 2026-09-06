İsrail'in Aksa'dan uzaklaştırma kararları 800'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Aksa'dan uzaklaştırma kararları 800'e yükseldi

İsrail\'in Aksa\'dan uzaklaştırma kararları 800\'e yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Valiliği, İsrail'in yıl başından bu yana 800 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu. Yaklaşan Yahudi bayramları nedeniyle Filistinli sayısını azaltma politikası kapsamında verilen kararlar artarken, bu durumun İsraillilerin Aksa baskınlarına zemin hazırladığı belirtildi.

İsrail'in, yıl başından bu yana 800 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı çıkardığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aksa'dan uzaklaştırma kararlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail makamları temmuzda 17, ağustosta 6, eylülün ilk haftasında da 15 uzaklaştırma kararı verdi.

Yıl başından ağustos sonuna kadar 785 uzaklaştırma kararı çıkarılırken, eylül ayı verileriyle birlikte bu sayı 800'e yükseldi.

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla uzaklaştırma kararlarında artış yaşandı

Söz konusu uzaklaştırma kararlarının, yaklaşan Yahudi bayramları nedeniyle Aksa'daki Filistinli sayısını aza indirme amacı taşıyan sistematik bir politika doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Filistinli sayısının azaltılmasıyla Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'daki baskınlarına ve yeni bir defakto durum dayatmalarına zemin hazırlandığı aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın ağustos sonuna kadar 40 bin 661 İsrailli tarafından basıldığına işaret edilen açıklamada, baskın sayısında yaşanan bu artışa mukabil Filistinlilere dönük uzaklaştırma kararlarının da arttığı belirtildi.

Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana"'dan (12-13 Eylül) başlamak üzere Yom Kippur (Kefaret günü-21 Eylül), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı 26 Eylül-2 Ekim) ve Simhat Tora (3-4 Ekim) bayramlarını kutlayacaklarına işaret edilen açıklamada, bu dönemde Aksa'ya baskınların artabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Aksa'dan uzaklaştırma kararları 800'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:03
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:21:42. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Aksa'dan uzaklaştırma kararları 800'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement