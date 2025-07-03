İsrail'in Ateşi: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir yardım dağıtım noktasında bekleyen sivillere ateş açması sonucu en az 5 Filistinlilere hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Han Yunus'taki bir yardım merkezinde bir çuval un alabilmek için sıraya giren sivillere doğrudan ateş açtı.

Görgü tanıkları, ateşin uyarı amacı taşımadığını, sivillere doğru hedef gözetilerek ateş edildiğini belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki Nasır Hastanesi'ne taşındı.

Hastane koridorları, kanlar içinde getirilen yaralıların çığlıklarıyla dolarken, sırtındaki un çuvalını bırakmak istemeyen yaralı bir gencin yere yığıldığı anlar AA kameralarına yansıdı.

Görüntüler, Gazze'de yaşanan insani dramı ve İsrail'in sözde yardım dağıtım merkezlerini sivilleri katletmek için kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralı Filistinli gençlerden biri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm bunlar sadece bir çuval un için oldu. Sanki insanlar ilk defa un görüyor. Açlık, bizi ölüme sürüklüyor." sözleriyle yaşanan faciayı özetledi.

Filistinli genç saldırı anını şu ifadelerle anlattı:

"Mermiler üzerimize yağıyordu. Aynı ayağıma iki mermi yedim. Burada kimse bir mermiyle kurtulamıyor, herkes birkaç mermiyle yaralanıyor."

İsrail askerlerinin havaya uyarı ateşi açmadığını vurgulayan genç, "Açılan ateşlerin hiçbiri yukarı doğru değildi, doğrudan üzerimize ateşe edildi." dedi.

Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde yaşanan insani felaket her geçen gün derinleşirken, Han Yunus'taki bu son olay, açlığın halkı nasıl çaresizliğe ittiğini ve yardım kuyruklarının nasıl ölüm tuzaklarına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.