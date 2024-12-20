İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin 23. gününde 6 kez ihlal ederek 31 kişinin ölümüne neden oldu.

20.12.2024 07:16
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İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 23. gününde 6 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 259'a yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila'da evleri havaya uçurdu, patlamanın şiddetiyle bölgede sallantılar hissedildi.

Sur kentinin üzerinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) uçtuğu gözlemlendi.

İsrail sınırındaki Alma eş-Şaab çevresini hedef alan İsrail ordusu, Tayr Harfa beldesinde ise evleri bombaladı.

Nakura beldesinde de İsrail ordusuna ait askeri buldozerler evleri yıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor - Son Dakika

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