İsrail'in Ateşkese Rağmen Saldırısı: Baba ve Kızı Öldürüldü

09.05.2026 14:28
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da bir baba ve kızına düzenlediği saldırılarla üst üste 3 kez vurdu.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde motosikletle giden Suriyeli baba ve 12 yaşındaki kızını insansız hava aracıyla (İHA) art arda düzenlediği 3 saldırıyla öldürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, İHA ile ilk olarak Suriyeli baba ile 12 yaşındaki kızının bulunduğu motosikleti vurdu.

İlk saldırının ardından baba ile kızının olay yerinden uzaklaşmayı başardığı ancak İHA ile kısa süre sonra ikinci kez saldırı düzenlendiği ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralanan kızın yaklaşık 100 metre uzaklaştıktan sonra İsrail'in İHA ile üçüncü bir saldırıyla doğrudan kız çocuğunu hedef aldığı kaydedildi.

Nebatiye'deki Nebih Berri Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

