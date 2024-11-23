İsrail'in Baalbek'teki Saldırısında 24 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli beldelerinde düzenlediği hava saldırıları neticesinde 24 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'te Budayi, el-Fekhani, Şemsitar, Felavi, Birital, Hur Tala ve Ras el-Ayn beldelerini hedef aldı.

İsrail saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Şemsitar beldesindeki eve düzenlediği saldırıda anne ve 4 evladından oluşan 5 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetmişti.

Aynı beldede 3 katlı binanın İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 645 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 645 kişi öldü, 15 bin 355 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.