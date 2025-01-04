İsrail'in Balata Mülteci Kampı'na Baskını: 1 Ölü, 9 Yaralı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 1 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Nablus şehrinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, baskın sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Muhammed Amir'in (18) yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 9 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye nakledildikleri belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının insansız hava araçları eşliğinde Balata Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Nablus'un doğusuna girdiğini ve bazı binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini aktardı.

Ayrıca tanıklar, Balata Mülteci Kampı'nda çatışma ve patlama sesleri duyduklarını belirtti. İsrail askerleri kamptaki Filistinlilere karşı yoğun bir şekilde gerçek mermi kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.