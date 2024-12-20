İsrail'in Baskınında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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TULKERİM, 20 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskınında görülen İsrail askeri araçları, 19 Aralık 2024.

Filistinli kaynakların perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleşen iki ayrı olayda, İsrail'in hava saldırısı ve açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)