İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'ya baskın düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalarda, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'nda 1, Kalandiya'da da 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında 2 Yaralı - Son Dakika
