İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırısı

10.07.2026 21:08
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İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi yaraladıkları bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun korumasındaki radikal yerleşimci grupların, Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerinde Filistinlilere saldırdıkları belirtildi.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimcilerin El Halil'in güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde saldırdıkları Filistinlilerin koyun sürülerini çalma girişiminde bulundukları aktarılan haberde, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin, direnmeye çalışan Filistinlilere saldırıları sonucu 8 kişiyi yaraladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, Mesafir Yatta bölgesindeki saldırıda 15 yaşındaki Filistinli Muhammed İsmail Avad isimli çocuğu gözaltına aldığı kaydedildi.

İsraillilerin Nablus kentinde de Filistinlilere saldırdığına işaret edilen haberde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine yönelik saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırısı - Son Dakika

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