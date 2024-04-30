İsrail'in Batı Şeria'da gözaltılarını artırmasıyla Filistinlilerin sayısı 8 bin 515'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da gözaltılarını artırmasıyla Filistinlilerin sayısı 8 bin 515'e yükseldi

İsrail\'in Batı Şeria\'da gözaltılarını artırmasıyla Filistinlilerin sayısı 8 bin 515\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 515'e yükseldi. İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 491 Filistinli hayatını kaybetti.

30.04.2024 13:49
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 515'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çoğunluğu Tulkerim, Beytüllahim, Eriha ve Ramallah kentlerinde gerçekleşen son gözaltılar ile birlikte 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 515'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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