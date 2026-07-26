İsrail'in Batı Şeria'da Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskınlar düzenledi; çatışmalar ve yangınlar yaşandı, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılar düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Cenin kentinin batısındaki El-Hedef Mahallesi yakınlarında bulunan Nisan Parkı bölgesine düzenlediği baskın sırasında attığı ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle yangın çıktı.

Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki bölgelere yayılmasını önledi.

İsrail ordusunun Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Kefr Malik beldesine düzenlediği baskın sırasında kullandığı sis ve göz yaşartıcı bombalar nedeniyle Filistinlilere ait arazilerde yangın çıktı. Baskın sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri ayrıca Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri El-Bire kentindeki Haşimiye Mahallesi'ne baskın düzenlerken, kentin farklı bölgelerinde de askeri uygulamalar gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerini çevreleyen çok sayıda askeri kontrol noktasının yanı sıra Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki bazı kontrol noktalarını kapattı. Bu durum trafiğin yoğunlaşmasına ve Filistinlilerin ulaşımının aksamasına neden oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit ile Kalkilya kentleri arasında kurulu Emanuel yerleşimi yakınlarında Filistinlilere ait araçların geçişini engelledi ve araçlara taşlı saldırıda bulundu.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit ile Kalkilya'yı birbirine bağlayan Vadi Kana yolunu kapatarak Filistinlilere ait araçları geri dönmeye zorladı ve geçişlerine izin vermedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yaptıkları güvenlik toplantısının ardından yazılı ortak açıklamayla, Batı Şeria'daki işgali derinleştirecek ve Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştıracak bir dizi karar açıklanmıştı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 İsrailliden ikisinin öldüğü, bir diğerinin de durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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