İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı, evlere baskınlar düzenlendi.

09.11.2024 14:16
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da başta El Halil'in güneyindeki Tabaka köyü olmak üzere birçok bölgede evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin bu baskınlarda biri kadın 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 768 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor - Son Dakika

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