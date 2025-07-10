İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde soykırımını sürdüren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği son baskınlarda en az 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esirler Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde geniş çaplı gözaltı furyası başlattığını duyurdu.

Aralarında serbest bırakılan eski Filistinli mahkumlar, aktivistler ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistinlilerin evlerinin yanı sıra eğitim kurumlarına da baskınlar düzenlendiğini belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin girdikleri yerlerde çevreye zarar verdikleri, evlerdeki mobilya ve eşyaları tahrip ettikleri aktarıldı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA da, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir kadını darbederek, yaraladığını belirtti.

Ayrıca aynı bölgeye baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı.