İsrail\'in Batı Şeria\'daki İlhal Kararları

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir sosyal patlama meydana gelmesini istediği için Filistin topraklarının ilhak edilmesinin önünü açan kararlar aldığını söyledi.

Mansur, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Mansur, ramazanın ilk gününün barışçıl olması gerektiğini ancak İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında Filistinlilerin dinlerini ve ibadetlerini özgür bir şekilde yapamadığını söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarında İslam ve Hristiyan mukaddesatını hedef alan uygulamalarına işaret eden Mansur, üç semavi dinin merkezi olan toprakların barışa hasret kaldığını belirtti.

Mansur, "İsrail'in amacı her zaman Filistinlileri yerlerinden etmek ve Filistin topraklarını ele geçirmek olmuştur." dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarına değinen Mansur, "Yerleşim faaliyetleri, yerleşimci terörizmi ve ev yıkımları, İsrail'in ilhak amacına hizmet etmektedir." diye konuştu.

Mansur, "Filistin toprakları Filistinlilere aittir, satılık veya sahipsiz değildir. Tüm çabalarına rağmen İsrail bizi, vatansız bir millet haline getiremeyecektir." şeklinde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'da arazileri devlet mülkü olarak tescil edilmesinin önünü açan kararına ilişkin Mansur, "İsrail'in son kararları, yolun sonuna geldiğimiz anlamına geliyor ve ilhak tamamen gözler önüne serilmiş durumda. Bu bölgemizin ve yaşadığımız dünyanın da geleceğini belirleyecektir." dedi.

Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını desteklediklerini, bunun bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yol açmasını umduğunu söyledi.

"İsrail ateşkes istemiyor, amacı işgal, ilhak ve yerinden etmekten ibaret." diyen Mansur, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu örnek göstererek İsrail'in "ilhak ile barış arasında bir seçim yapması" gerektiğini vurguladı."

Mansur, İsrail'in Batı Şeria hakkındaki kararlarına ilişkin, "İsrail hükümeti Batı Şeria'da bir patlama aramaktadır ve bu henüz gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğramıştır, bu sebeple bu yönde kararlar almaktadır." dedi.

İsrail'in BM kurumları ve çalışanlarına yönelik ihlallerine değinen Mansur, İsrail hükümetinin kararlarının ve uygulamalarının uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.