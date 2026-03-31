İsrail'in Batı Şeria'daki Operasyonları Uzatıldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik "askeri operasyonlarını" Mayıs ayı sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, İsrail ordusunun söz konusu kamplarda yürüttüğü saldırıları 31 Mayıs 2026'ya kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Kemil, kararın zorla yerinden edilme, ev yıkımları ve altyapı tahribatını içeren uygulamaların sürdürülmesine yönelik açık bir iradeyi yansıttığını belirtti.

Saldırıların uzatılmasının Filistinlilerin çektiği acıları artırdığını vurgulayan Kemil, kamplarda yaşayan sivillerin karşı karşıya olduğu insani koşulların daha da kötüleştiğini ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Mülteci İşleri Dairesi de İsrail'in kararını kınayarak, bunu "Filistinli mülteci kamplarına yönelik saldırı zincirinin yeni bir halkası" olarak nitelendirdi.

Daire, söz konusu adımın "işgal (İsrail) hükümetinin Filistin halkına karşı izlediği zorla yerinden etme ve sistematik yıkım politikası çerçevesinde" atıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Bu karar, İsrail'in Filistin halkına karşı özellikle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yürüttüğü kapsamlı saldırı ve soykırım politikasından ayrı değerlendirilemez." ifadelerine yer verildi.

Mülteci kamplarının hedef alınmasının, "Nekbe'nin canlı bir sembolü olan kampları ortadan kaldırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı bir planın parçası" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Daire ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM), BM Güvenlik Konseyi ile İnsan Hakları Konseyine, söz konusu kararın durdurulması ve Filistinli mültecilere uluslararası koruma sağlanması için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail ordusu 21 Ocak 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında geniş çaplı bir operasyon başlatmış, 27 Ocak'ta ise operasyonu Tulkerim ve Nur Şems kamplarını kapsayacak şekilde genişletmişti.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan saldırıların ardından, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki faaliyetleri de yoğunlaştı.

Bu süreçte gözaltılar, sivillerin öldürülmesi, ev ve altyapıların yıkılmasıyla Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ihlalleri arttı.

Söz konusu saldırılarda şimdiye kadar 1139 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı ve 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.