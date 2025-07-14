İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyine düzenledikleri baskında 60 yaşındaki Filistinliyi yaraladı.

Minye Köy Meclisi Başkanı Zayid Kevazibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Minye beldesine baskın düzenlediğini aktardı.

Kevazibe, saldırgan İsraillilerin baskında 60 yaşındaki Abdulmehdi Matur isimli Filistinliye taş ve sopayla saldırdığını kaydetti.

Saldırıda yaralanan ve tedavi için hastaneye kaldırılan Matur'un çenesinde ve elinde kırık olduğunu belirten Kevazibe, "Beldedeki evlerin yakınlarında yerleşim karakolu kuruldu. Belde, aşırılık yanlısı İsraillilerin düzenlediği saldırılara tanıklık ediyor." dedi.

Kevazibe, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bugün ayrıca sabah erken saatlerde beldede Filistinlilere ait yüzlerce zeytin fidanını söktüğünü de aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 998 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.