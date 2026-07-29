İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli ailelere saldırdı, 3 araca el koydu, bölgeye hizmet veren su boru hattını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, askeri üniformalı gaspçı İsraillilerin gece saatlerinde Tubas'ın doğusundaki Er-Ras el-Ahmar bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Bişarat, söz konusu İsraillilerin, 3 Filistinli aileye saldırdığını, aileleri bölgeyi terk etmeye zorlamakla tehdit ettiğini ve Filistinlilere ait 3 araca el koyduğunu aktardı.

Bişarat, İsrailli saldırganların ayrıca bölge sakinlerinin kullandığı su boru hattını da kestiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.