İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gasbı Kınandı
İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gasbı Kınandı

17.02.2026 21:58
80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi kayıt sürecini şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil 80'den fazla ülke ve kuruluş, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını "şiddetle" kınadı.

BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıkarak ortak açıklama yaptı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 80'den fazla ülke ve organizasyon adına açıklama yaptığını belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı varlığını genişletmeyi amaçlayan tek taraflı kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu tür kararlar, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırıdır ve derhal geri alınmalıdır." dedi.

Mansur, İsrail'in her türlü ilhak girişimine güçlü bir şekilde karşı olduklarını vurgulayarak, 1967'den beri işgal altında olan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemleri reddettiklerini yineledi.

İsrail'in bu tür önlemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mansur, bu politikaların aynı zamanda, bölgedeki barış ve istikrar için devam eden çabaları baltaladığının ve çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşma olasılığını tehlikeye attığının altını çizdi.

Mansur, İsrail'e BM kararları ve uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini hatırlatarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme ve iki devletli çözümün uygulanması konusundaki taahhütlere bağlı olduklarını vurguladı.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C bölgesinin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Diplomasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

