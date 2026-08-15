İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İhlalleri - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İhlalleri

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FKÖ, İsrail'in Batı Şeria'da 25 bin dönüm toprak el koyduğunu ve yeni yerleşim birimleri kurduğunu bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Ekim 2023'ten 2026'nın ortasına kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla 114 askeri emir yayımladığını ve bu emirler kapsamında 25 bin dönümden fazla Filistin toprağına el koyduğunu bildirdi.

FKÖ'ye bağlı "Toprakları Savunma ve Yerleşim Faaliyetlerine Karşı Direniş Ulusal Ofisi" tarafından yayımlanan haftalık raporda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki ihlallerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, İsrail'in çıkardığı askeri emirlerin 53 yeni yerleşim birimi, yasa dışı yerleşim noktası ve çiftlik kurulmasının önünü açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" şeklinde nitelendirdiği gerekçelerle yaklaşık 173 "el koyma" emri çıkardığı ve bu emirlerle yaklaşık 4 bin 211 dönüm araziye el konulduğu kaydedildi.

İsrail makamlarının ayrıca "güvenlik ihtiyaçları" gerekçesiyle yaklaşık 140 askeri el koyma emri çıkardığı, diğer emirlerin ise askeri yollar ile yerleşim yollarının açılması ve genişletilmesinin yanı sıra Filistin bölgelerini birbirinden izole etmek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Cenin'in güneyinde yeni yasa dışı yerleşimler kuruluyor

Raporda İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim birimi kurulmasını öngören plan kapsamında Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesine ait araziler üzerinde "Eymek Dutan" adı verilen yeni bir yasa dışı yerleşim birimi kurma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu plan kapsamında 6'sı Cenin kentinde olmak üzere Batı Şeria genelinde 34 yeni yerleşim birimi kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Doğu Kudüs'te 3 bin 400'den fazla konut planı

Raporda, Kudüs'te de Kefr Akab arazileri üzerinde bulunan "Kokhav Yaakov" yerleşiminde 627 konutun inşası için ihale açıldığı bildirildi.

Ayrıca kentteki 3 farklı bölgede 3 bin 400'den fazla yeni konutun inşasına yönelik planların ilerletildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı

Raporda, Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah ve El-Bire, El Halil, Beytüllahim, Ağvar ve Selfit bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı vurgulandı.

Saldırıların Filistinlilere ait ev ve arazilere el koyma girişimleri, yeni yasa dışı yerleşim noktalarının kurulması, yolların kapatılması ve çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesini kapsadığı aktarıldı.

Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde de bir Filistinli ailenin evinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kuşatılmasının ve eve el koyma girişimlerinin sürdüğü kaydedildi.

Beldedeki Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 Filistinli ailenin evinin de günlerdir Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kuşatma altında tutulduğu belirtildi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Batı Şeria'da Temmuz 2026'da??????? 2 bin 256 saldırı gerçekleşti.

Bu saldırıların 1458'i İsrail güçleri, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İhlalleri - Son Dakika

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