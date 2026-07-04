İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İlhakı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İlhakı

04.07.2026 15:35
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8 Ekim'den bu yana İsrail, Batı Şeria'da 114 askeri emirle 25 bin dönüm Filistin toprağını gasbetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki hakimiyetini genişletmek amacıyla 114 askeri emir yayımladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşim Faaliyetleriyle Mücadele Ulusal Bürosu, yayımladığı raporda söz konusu askeri emirlerle 25 bin dönümden fazla Filistin toprağının gasbedildiğini belirtti.

Raporda, askeri emirlerin Batı Şeria'daki Filistin topraklarının "fiili ilhakını" hedefleyen politikanın parçası olduğu ifade edildi.

8 Ekim 2023'ten bu yana yayımlanan askeri emirlerin sayısının son 20 yıldaki toplam askeri emir sayısına yaklaştığına dikkat çekilen rapora göre, bu dönemde 39 yeni Filistin toprağı gasbedildi, gasbedilen mevcut Filistin topraklarının idari olarak bölünmesiyle 14 yeni yerleşim noktası oluşturuldu, 11'inin ise etki alanı genişletildi.

Raporda, askeri emirlerle gasbedilen Filistin topraklarının etki alanına katılan arazilerin, altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yanı sıra gelecekteki genişleme planları için rezerv alan olarak kullanıldığı vurgulandı.

İsrailli şehir planlama kuruluşu Bimkom'un araştırmasına da yer verilen raporda, 2026 yılında gasbedilen Filistin topraklarının etki alanlarının, son yıllarda Filistinlilerin zorla yerinden edildiği Ayn Samiye ve Orta Muarracat bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Bu adımın, bölge sakinlerinin geri dönüşünü engellemeyi amaçladığına dikkat çekildi.

İsrail'in yerleşim politikalarının yalnızca "C" bölgeleriyle sınırlı kalmadığı, Filistin yönetiminin sivil ve güvenlik kontrolündeki "A" bölgelerine de uzandığı kaydedildi.

Raporda bu kapsamda, İsrail gazetesi Israel Hayom'un Batı Şeria'daki "A" bölgelerinde yaklaşık 100 stratejik noktayı hedef alan planı ortaya çıkardığı hatırlatıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin kentindeki "A" bölgesinde, askeri emirlerle el koyduğu Filistinlilere ait özel araziler üzerinde askeri nokta kurmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Rapora göre İsrail, gasbedilen Filistin topraklarını genişletmek amacıyla askeri emirler ve hükümet kararlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sahadaki faaliyetlerini de destekleyerek, özellikle Bedevi toplulukları ile hayvancılıkla geçimini sağlayan Filistinlileri yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırmayı hedefliyor.

Son 3 yılda yaklaşık 70 bin dönüm Filistin toprağına el konulduğu, yaklaşık 27 bin dönüm arazinin de "devlet arazisi" ilan edildiği belirtilen raporda, bu rakamın 1995'te imzalanan 2. Oslo Anlaşması'ndan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketinin verilerine göre, Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin topraklarında yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin topraklarında ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği içinde sürdürdüğü saldırılar ve tırmandırdığı gerilim sonucu 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak İlhakı - Son Dakika

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