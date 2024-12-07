İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları: 12 Gözaltı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları: 12 Gözaltı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

07.12.2024 14:16
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Tulkerim, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları: 12 Gözaltı - Son Dakika

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