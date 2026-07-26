İsrail'in Batı Şeria'ya Saldırıları: 1 Darp, 4 Kadın Alıkondu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinliyi darbetti, 4 kadını da alıkoydu.

Gaspçı İsraillilerin, Batı Şeria'daki saldırılarının adresi El Halil, Beytüllahim ve Nablus kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gaspçı İsraillilerin El Halil'in batısındaki İzna kasabasına saldırısında 1 Filistinli darp sonucu yaralandı.

İsrail askerleri de baskından sonra aynı yerde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytüllahim'in batısında El-Cisr bölgesinde ise yaklaşık 40 İsrailli Filistinlilerin topraklarına saldırıp tahrip etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre ise İsrailliler Nablus'un güneyinde bir aracı durdurarak 4 kadını alıkoydu.

İsrailliler, Nablus'un güneybatısındaki Zeyta Cemmain köyünde ise arazilerinde çalışan Filistinli çiftçilere saldırdı. Olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.