İsrail'in Bayramda Lübnan'a Saldırıları

27.05.2026 14:36
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nda Lübnan'a hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nın ilk gününde Lübnan'ın doğusu ve güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını bayramda da sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Felavi, Buday ve Halbata beldelerinin kırsal kesimlerini bombaladı.

İsrail savaş uçakları güneydeki Hasbaya kazasına bağlı Şeba beldesini de hedef aldı.

Sur kentine bağlı Kalile ve Bariş beldeleri hava saldırılarıyla, Mecdel Zun, Mansuri ve Zıbkin beldeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Mercayun kazasına bağlı Dibbin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Hermel kırsalını, Sayda kentine bağlı Erki Vadisi'ni, Cizzin bölgesindeki Melih ile Luveyze beldeleri arasındaki alanı ve Zehrani bölgesindeki Tuffahta beldesini de hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

