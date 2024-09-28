İsrail'in Beyrut'a Bombardımanı: 40'tan Fazla Saldırı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Bombardımanı: 40'tan Fazla Saldırı

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesinde 40'tan fazla hava saldırısı düzenledi. 783 ölü var.

28.09.2024 05:46
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.

Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın Hizbullah çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle vurulacağına işaret ederek, binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında gece saatlerinden bu yana Dahiye bölgesindeki Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600'e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Bombardımanı: 40'tan Fazla Saldırı - Son Dakika

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