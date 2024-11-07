İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail, Beyrut'un doğusunda bir araca hava saldırısı düzenledi, Baalbek'te bir kadın öldü.

07.11.2024 15:20
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İsrail, Beyrut'un doğusunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Beyrut'un doğusunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının ardından trafik akışı kısa süreliğine durdurulurken araçtakilerin kimliklerine ya da saldırının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te el-Harfuş kasabasına İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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