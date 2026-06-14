İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 15 Yaralı

İsrail\'in Beyrut\'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 15 Yaralı
14.06.2026 15:29
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İsrail ordusu, ateşkes varken Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi; 3 ölü, 15 yaralı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.

Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Saldırı sonrası çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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