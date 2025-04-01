İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

İsrail, Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında 3 kişiyi öldürdü, 7 kişi yaralandı. Hizbullah hedef alındı.

01.04.2025 10:12
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BEYRUT, 1 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in, salı günü şafak vaktinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerindeki Sfeyr bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yerel El- Mayadeen televizyonunun bildirdiğine göre gerçekleşen saldırıda bir bina tamamen yıkılırken, çevredeki yapılar da hasar gördü. Kanal, daha önceki haberinde bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.

Olay yerine sevk edilen Lübnan ordusu, patlamanın meydana geldiği bölgede güvenlik kordonu oluştururken, sivil savunma ekipleri ve ambulanslar da enkaz altında kalanları kurtararak yaralıları hastaneye kaldırdı.

Haberde hava saldırısının nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Hizbullah'la Kasım 2024'te imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen Beyrut'un güney banliyölerine ikinci kez saldırmış oldu.

İlk saldırıyı cuma günü gerçekleştiren İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut yakınlarında Hizbullah'a ait "bir insansız hava aracı depolama tesisini" hedef aldıklarını iddia etmişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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