İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezine saldırdı; 4 kişi hayatını kaybetti.

30.09.2024 13:41
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- İsrail 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu: 4 ölü

BEYRUT - İsrail'in 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana Beyrut'un merkezine düzenlediği ilk saldırıda 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Beyrut'un merkezini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kola bölgesindeki bir binanın üst katına düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan açıklamada ise, Kola bölgesindeki saldırıda komutanlarından 3'ünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail\'in Beyrut\'a Saldırısı: 4 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika

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