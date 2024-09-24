İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

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İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar dün zirveye ulaştı. Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e yükselirken son saldırıda öldürülenler arasında Hizbullah komutanı Kubeysi de vardı.

24.09.2024 16:31  Güncelleme: 16:47
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Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgeleri ve başkent Beyrut bir kez daha İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtilirken, bölgeden gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bugün bir hava saldırısı daha düzenledi. Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleştirilen saldırı, İsrail'in savaş sırasında Beyrut'a düzenlediği beşinci saldırı oldu. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Ghobeiry'de 6 katlı bir binayı hedef aldığını, saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILAR"

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ise İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE YİNE SİVİLLER VAR

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin çocuk, 95'inin kadın olduğunu belirten Ebyad, ayrıca Er-Risale İzci Derneği'nde görevli 4 ilk yardım çalışanın da ölenlerin arasında bulunduğunu kaydetti. Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

İsrail, Hizbullah\'ın üst düzey komutanı Kubeysi\'yi öldürdü

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Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk:
    maşallah akıyo 35 22 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Rabbim şehadetlerini kabul etsin, Filistin'in özgürlüğüne vesile kılsın inşallah. 17 12 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    İsrail tek tek avlıyor 9 8 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    uyan müslüman uyan 7 3 Yanıtla
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