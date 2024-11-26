İsrail'in Beyrut Saldırısında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut Saldırısında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 10'a yükselirken, yaralı sayısı artıyor.

26.11.2024 21:47
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İsrail'in beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgelerinin yanı sıra Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı kaydedildi.

Beyrut'un merkezine düzenlenen İsrail saldırılarında ölen ve yaralananlara ilişkin henüz başka açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki El-Basta bölgesinde bulunan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi ölmüş, 37 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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