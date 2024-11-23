İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Sürüyor

Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıların Dahiye'deki Hades ve Şuveyfat bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Hades bölgesine düzenlenen saldırılardan biri Lübnan Üniversitesinin yakınındaki bir binaya gerçekleştirildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Hades ve Şuveyfat bölgelerindeki bazı binalar ve çevresi için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Adraee, paylaşımında söz konusu binalardan en az 500 metre uzak durulması gerektiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, gece Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şiyah bölgelerini hedef almış, Şiyah'taki saldırının ardından bölgede yangın çıkmıştı.