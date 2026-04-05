İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü

İsrail\'in Beyrut\'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü
05.04.2026 12:19
İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla yaralı var.

BEYRUT, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki Marakah ve Sur kentlerinin kesişme noktasını hedef alan saldırıda ikisi kadın beş kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Ayn Baal köyündeki bir evi hedef alan başka saldırıda bir ailenin iki üyesi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı ve diğer bir kişiden ise haber alınamıyor. Saldırıda ayrıca evin yanından geçen bir kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin güneyindeki Sur kentindeki balıkçı limanına düzenlenen bir hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, kentin kuzeyindeki Kadmus otoyolunda seyreden bir motosiklete yönelik İHA saldırısında iki kişi öldü. Batuliyeh ovasına gerçekleştirilen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü, aynı gün erken saatlerde Sur kentindeki bazı bölgelerde yaşayanlara evlerini boşaltıp Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ulusal Haber Ajansı'na göre, Kana kasabası ve çevresine de çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, Sur kentinin Huş bölgesine düzenlenen iki saldırıda, Lübnan Sivil Savunma'ya bağlı üç sağlık görevlisi dahil 11 kişinin yaralandığını ve Lübnan İtalyan Hastanesi'nin hasar gördüğünü bildirdi.

Nebatiye ilçesindeki Habbuş-Kfar Reman yolu üzerindeki bir eve yönelik hava saldırısında ise iki kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü - Son Dakika
