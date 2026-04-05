İsrail\'in Beyrut\'taki Hava Saldırısı: 14 Ölü

BEYRUT, 5 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki Marakah ve Sur kentlerinin kesişme noktasını hedef alan saldırıda ikisi kadın beş kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Ayn Baal köyündeki bir evi hedef alan başka saldırıda bir ailenin iki üyesi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı ve diğer bir kişiden ise haber alınamıyor. Saldırıda ayrıca evin yanından geçen bir kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin güneyindeki Sur kentindeki balıkçı limanına düzenlenen bir hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, kentin kuzeyindeki Kadmus otoyolunda seyreden bir motosiklete yönelik İHA saldırısında iki kişi öldü. Batuliyeh ovasına gerçekleştirilen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü, aynı gün erken saatlerde Sur kentindeki bazı bölgelerde yaşayanlara evlerini boşaltıp Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ulusal Haber Ajansı'na göre, Kana kasabası ve çevresine de çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, Sur kentinin Huş bölgesine düzenlenen iki saldırıda, Lübnan Sivil Savunma'ya bağlı üç sağlık görevlisi dahil 11 kişinin yaralandığını ve Lübnan İtalyan Hastanesi'nin hasar gördüğünü bildirdi.

Nebatiye ilçesindeki Habbuş-Kfar Reman yolu üzerindeki bir eve yönelik hava saldırısında ise iki kişi öldü, beş kişi yaralandı.