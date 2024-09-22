İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısında 37 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısında 37 Ölü

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 37'ye yükseldi, 66 kişi yaralandı.

22.09.2024 10:03
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BEYRUT, 22 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları aramaya devam ettiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in Cuma günü Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'nin Camus bölgesinde bir binayı hedef alan ve 66 kişinin yaralanmasına neden olan hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk ve 7 kadının da bulunduğunu açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamadaysa hava saldırısında örgütün Rıdvan Gücü'nün komutan vekili İbrahim Akil ile 14 komutanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan'da bu hafta başında iletişim cihazlarının patlaması sonucu 37 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2.931 kişinin yaralanmasının ardından İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim hızla tırmandı.

Kaynak: Xinhua

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