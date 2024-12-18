İsrail’in Bombalı Saldırısında Bir Kadın Öldü - Son Dakika
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İsrail’in Bombalı Saldırısında Bir Kadın Öldü

Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde İsrail'in çadırı hedef alması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

18.12.2024 05:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alan bombalı saldırısında Filistinli bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmişlerin barındığı bir çadırı bombaladığı dile getirildi.

Saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği belirtilen haberde, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun "güvenli insani hizmetler bölgesi" olarak sınıflandırdığı El-Mevasi bölgesi, defalarca bombardımana maruz kalarak birçok katliama tanık oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail’in Bombalı Saldırısında Bir Kadın Öldü - Son Dakika

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