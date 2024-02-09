İsrail\'in bombardımanı sonucu evi yıkılan Filistinli adam göz yaşlarına boğuldu

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İsrail'in ağır bombardımanından kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinliden biri olan Tamer Keskin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki mahallesine geri döndüğünde evinin yerle bir edildiğini gördü.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı yıkıcı saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun 66 bin ton bomba ve patlayıcı kullandığı saldırılarında Gazze'de 70 bin evin tamamen yıkıldığı, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Gazze'de 4 aydan fazla süredir karadan, havadan ve denizden devam eden İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 2 milyon insan yerinden edildi.

Evinin yıkıldığını gören Filistinli adam göz yaşlarına hakim olamadı

Saldırıların başından beri ağır bombardımana maruz kalan Gazze'nin kuzey kesimi sakinlerinden 50 yaşındaki Tamer Keskin, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Ebrac el-Muhaberat bölgesinde yer alan evine geri döndü.

AA muhabirine konuşan Keskin, onlarca yıllık hatıralarını barındıran evinin enkaza dönüştüğünü görünce göz yaşlarına hakim olamadı.

Evine döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadığını ifade eden Keskin, mahallenin tümüyle yerle bir olduğunu ve burada hayata tutunmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Filistinli adam, hava saldırılarının ardından bölgeye karadan giren İsrail askerlerinin evleri yakıp yıktıklarını, soğuk havalardan korunmak için ailesiyle birlikte başlarını sokacak hiçbir yer bulamadıklarını ifade etti.

Keskin, "Evime döndüğümde en azından başımı sokacak bir odanın olacağını düşünmüştüm, ancak evden eser kalmamış" diye konuştu.

"Savaşın bitmesini istiyoruz ancak sonrasında halimiz ne olacak?"

Filistinli adam, hava saldırılarına hedef olmayan ve sağlam kalan komşusuna ait evin ise yakılmış ve kullanılamaz halde olduğunu belirtti.

Her an yıkılır korkusuyla komşusunun evine de giremediklerini anlatan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kalacak bir yerimiz yok, ne yapabiliriz ki? Bu savaşın artık bitmesini istiyoruz ancak sonrasında halimiz ne olacak? Okula sığınmak istedik ama okulları da yıkmışlar. Hastanelere mi gidelim, hastane diye bir şey bırakmadılar. Nereye sığınabiliriz ki şimdi?"

Keskin, "Hayatım boşa gitti, 50 yıllık hayatım boyunca elde ettiklerimin hepsi bugün yok olmuş durumda. Ne yapabilirim ki şimdi? Belki 10 yıl sonra gerçekleşecek Gazze'nin yeniden imarını mı bekleyeyim? O zaman da ömrüm bitmiş olur. Çocuklarım için bir gelecek inşa ediyordum ama İsrail, her şeyi yerle bir etti." sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

"İşgalci İsrail çocuk ve kadınlarla savaşıyor"

Gazze'nin kuzeyinde yiyecek ve ilaç temin edilemediğine değinen Keskin, "Çocuklarımıza şu anda verebileceğimiz yiyecek de yok ilaç da. Biz büyüklerin bağışıklığı güçlüdür, ancak çocukların bağışıklığı zayıf dayanamıyorlar. İşgalci İsrail, çocuk ve kadınlarla savaşıyor." diye konuştu.

Evini yıkılmış halde gördükten sonra yakınlardaki inşaatlara sığınmak üzere yola çıktıklarını ancak inşaatların da bombalanarak yerle bir edildiğini ifade eden Keskin, bölgeden çekilen İsrail ordusunun geride bıraktığı büyük yıkım hakkında şunları söyledi:

"Ben yoruldum, artık ne yapacağımı bilemiyorum. Okula sığınmaya gittik, yıkılmış haldeydi. İnşaat halindeki binalara sığınmaya gittik ve onlar da yerle bir olmuş durumda."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten itibaren konuşlandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler ve Gazze kentinin kuzeybatısından 1 Şubat'ta geri çekilmişti.