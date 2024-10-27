İsrail'in Bombardımanında 30 Filistinli Öldü

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GAZZE, 27 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasını bombalaması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cumartesi akşamı en az beş evin bulunduğu bir yerleşim alanını bombaladığını, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Bölge sakinleri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, Sivil Savunma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını, bölge halkının yaralıları eşek arabalarıyla ya da yürüyerek taşımak zorunda kaldığını söyledi.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 42.924'e yükseldi.