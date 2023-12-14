İsrail\'in Cenin\'deki saldırılarında ölü sayısı 12\'ye yükseldi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür devam eden baskın ve saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Cenin'de İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 3 gün boyunca Cenin'de İsrail askerlerince öldürülen Filistinli sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu Cenin'den kısa süreli çekildi

Öte yandan İsrail ordusu 3 gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Cenin'den kısa süreli olarak çekildi.

İsrail ordusunun yüksek yanıcı güçte patlayıcılar kullandığı evlerde oluşan hasar dikkati çekti. Duvarları yanık izleriyle kaplı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Cenin Mülteci Kampı'nı terk eden bazı Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığı ancak bu sırada İsrail ordusunun yeniden Cenin'e girerek Filistinli silahlı gruplarla çatışmaya girdiği görüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Cenin kentinde 3 gündür süren saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.