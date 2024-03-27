İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

RAMALLAH, 27 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentine ve kentteki mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen bombardıman ve silahlı saldırılarda 3 Filistinli öldürüldü.
Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Wissam Bakr, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin'de insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 2 genci öldürdüğünü, 9 kişiyi de yaraladığını belirtti.
Bakr, Cenin kentinin El-Marah mahallesinde bir gencin de gerçek mermilerle göğsünden vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Filistinli yerel kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, askeri iki buldozerin eşlik ettiği kalabalık İsrail birlikleri Cenin'e ve kentin güneyindeki Kabatiye kasabasına baskın düzenledi ve Filistinli militanlarla çatışmaya girdi. Baskın sırasında Kabatiye'nin ana girişleri buldozerlerle tahrip edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 451'den fazla Filistinliyi öldürdü.
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