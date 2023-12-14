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İsrail'in Cenin saldırılarında ölü sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Cenin saldırılarında ölü sayısı 11'e çıktı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskınlar ve saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altında tutarak sağlık ekiplerinin içeri girişini kısıtlıyor. Çatışmalar ise aralıklarla devam ediyor.

İsrail\'in Cenin saldırılarında ölü sayısı 11\'e çıktı
14.12.2023 - 10:48,
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İsrail güçlerinin baskın düzenlediği ve 3 gündür çekilmediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki saldırılarında yaralanan bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin saldırılarını 3 gündür aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sürede öldürülen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail Cenin saldırıları 3 gündür sürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve abluka 3 gündür devam ediyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda, dün yaklaşık 100 Filistinlinin, bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Cenin saldırılarında ölü sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
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