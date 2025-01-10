İsrail'in Cibaliya'daki Okul Saldırısı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde binlerce mültecinin yaşadığı bir okulu hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğüü'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cibaliya el-Beled bölgesinde bir okula düzenlediği saldırı sonucu, aralarında bir çocuğun ve bir kadının da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 25'ten fazla kişinin yaralandığı dile getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) binlerce mültecinin sığındığı okulu hedef aldığını belirtti.