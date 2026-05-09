İsrail'in Cibaliya'ya Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Faluca bölgesine saldırı düzenledi.

Hareket halinde bir motosikletin hedef alındığı İsrail hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 736'ya, yaralı sayısı da 172 bin 535'e yükseldi.