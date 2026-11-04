İsrail'in Dakar 2026'ya katılımına karşı çıkan Senegalli Diallo tutuklandı

Senegalli aktivist Amadou Sarang Diallo, İsrail'in 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na (Dakar 2026) katılmasını eleştirdiği için tutuklandı.

Diallo'nun mensubu olduğu sivil toplum örgütü "The Club Intermediaire"den yapılan yazılı açıklamada, Diallo'nun tutuklanmasından derin bir endişe duyulduğu belirtilerek, 27 yaşındaki aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filistin Davası Ulusal İttifakı da olayı kınadı. Her iki örgütün açıklamasında da tutuklamanın, Senegal'in Filistin'le kurduğu tarihi dostlukla tam bir çelişki oluşturduğu kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütünün Senegal Direktörü Seydi Gassama da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diallo'yu serbest bırakın ve ifade özgürlüğüne saygı duyun." ifadesini kullandı.

Başkent Dakar'a yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Nguekhokh'ta yaşayan Diallo, İsrailli sporcuların Dakar 2026'ya katılımını eleştiren bir sosyal medya gönderisi sonrası evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış ve akabinde savcılığa sevk edilmişti. Diallo, Senegal'de Filistin ile dayanışma hareketlerinin bilinen isimleri arasında yer alıyor.

İsrailli sporcular, iç istihbarat servisleri tarafından korunmuştu

İsrail, 31 Ekim'de başlayan Dakar 2026'da boks, atletizm, judo, artistik jimnastik, eskrim ve okçuluk dallarında 11 sporcuyla mücadele ediyor.

Olimpiyatların açılış töreninde bayraklarıyla yürüyen İsrail delegasyonu bazı seyirciler tarafından yuhalanmıştı.

İsrailli sporcular, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda iç istihbarat servisi Şin Bet'in silahlı unsurları tarafından korunmuştu.

Dakar 2026'da da İsrailli sporcuların kendi iç istihbarat servisi tarafından korunduğu belirtiliyor.

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olan Dakar 2026'da 204 ülkeden ve Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan toplam 2 bin 655 sporcu mücadele ediyor.

Oyunlar, 13 Kasım'da sona erecek.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem "Zaire" olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden biri olan Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında bulunuyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

Senegal ayrıca Filistin'le dayanışma ve İsrail'e yönelik ortak politikalar geliştirmek amacıyla 2025'te kurulan "Lahey Grubu"nda da yer alıyor.