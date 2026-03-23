İsrail'in Deyr Hatab Saldırısı
İsrail'in Deyr Hatab Saldırısı

İsrail'in Deyr Hatab Saldırısı
23.03.2026 19:12
İsrailliler, Batı Şeria'da Deyr Hatab kasabasına baskın düzenleyerek evleri kundakladı, 13 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yakıp-yıktığı Deyr Hatab kasabası sakinleri dün gece yaşadıkları saldırının ardından endişe içerisinde olduklarını ifade ediyor.

Batı Şeria'da sık sık Filistin köy ve kasabalarına baskınlar düzenleyerek mülklere, araçlara, halkın geçim kaynağı olan hayvanlara ve tarım arazilerine zarar veren İsrailliler, gerçekleştirdiği şiddet sarmalına bir yenisini ekledi.

Yüzlerce İsrailli, dün akşam saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Deyr Hatab kasabasına baskın düzenledi, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını kundakladı. Daha öncekilere kıyasla şiddetin dozunun oldukça artırıldığı bu saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı evlerdeki Filistinliler, dün akşam yaşadıkları can pazarının "yaşadıkları en zor gecelerden biri" olduğunu ifade etti.

"Bizi öldürmek için geldiler"

Saldırı mağdurlardan Samir Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, dün gece yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"Eşim ve çocuklarımla evdeydik. Aniden evi taşlamaya başladılar; zorla içeri girmeye çalıştılar." diyen Ömer, şunları söyledi:"

"Sadece kundaklamak için değil bizi öldürmek için geldiklerini anladım. Güçlükle kapıyı yüzlerine kapattık. Eğer kapıyı kapayamasaydık bizleri evin içinde yakacaklardı. Bizi insan olarak görmüyorlar, evde çocuk olduğunu bile umursamadılar."

Ömer, İsraillilerin arabasını ve evinin bir kısmını ateşe verdiğini belirtti.

Arabasının değerinin 40 bin dolardan fazla olduğunu; evini de birkaç sene önce inşa ettiğini belirten Ömer, zararın tahmin edemeyeceği kadar büyük olduğunu ifade etti.

"Yaşadığımız korku tarif edilemez"

Ömer Abdullah ise "İsrailliler, amcamın evini bastı; kapı ve pencereleri kırdı, evi ateşe verdi." dedi.

Evin içinde mahsur kaldıklarını, yangın nedeniyle dumanın her yeri kapladığını kaydeden Abdullah, dumandan kaçmak için ikinci kata çıktıklarını belirtti.

Abdullah, "Ev ve araba dakikalar içinde yandı. Bu tarif edilemez bir korku ve dehşetti." dedi.

Saldırıda 13 Filistinli yaralandı

Deyr Hatab Meclisi Başkan Vekili İbrahim Zamil ise İsraillilerin, dünkü saldırısında hafif ve orta şiddette en az 13 kişinin yaralandığını, bazılarına olay yerinde müdahale edilirken bazılarının tedavi için hastaneye nakledildiğini söyledi.

Zamil, "Deyr Hatab'da bu denli bir vahşet daha önce görülmedi. Geçmişteki saldırılar, Filistinli çiftçilerle sınırlıydı ancak bu seferki geniş çaplı ve kalabalık gruplar halinde gerçekleşti. Sanki mümkün olan en ağır zararı vermek istiyorlarmış gibiydi." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, bölge sakinlerinin hızlı müdahalesi, camilerin hoparlöründen yapılan çağrılar olmasaydı kayıpların çok daha fazla olacağını aktardı.

Olaylara müdahale sırasında sivil savunma ekiplerinin kasabaya ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Zamil, İsrail ordusunun kasaba girişlerinde bulunduğunu ve itfaiye araçlarının girişini engellediğini; bunun da İsraillilere saldırılarını gerçekleştirmek için daha fazla zaman kazandırdığını kaydetti.

Zamil, evlerin içinde insanlar varken kundaklandığının altını çizerek, ev sakinlerinin alevlerden kaçmak için çatılara tırmandığını ya da yan kapılardan çıktıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

