İsrail'in Dürzi Savunması: Suriye'ye Saldırılar - Son Dakika
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İsrail'in Dürzi Savunması: Suriye'ye Saldırılar

İsrail, Dürzi toplumunu koruma gerekçesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor, yaralılar getiriliyor.

02.05.2025 19:56
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Dürzi toplumunu koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, başkent Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan 5 Dürzi'nin daha tedavi için ülkeye getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriyeli 5 Dürzi'nin İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir tıp merkezine nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklarda konuşlanmış olduğu ve Suriye ordusunun Dürzi köylerinin bulunduğu bölgeye girmesini engellemek için hazırlık yaptığı yinelendi.

İsrail ordusunun son 3 günde tedavi için ülkeye getirdiği Suriyeli Dürzilerin sayısı 10'a yükseldi.

Suriye'nin güneyinde, 29 Nisan'da başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüşmüştü.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 30 Nisan'da kontrolü sağladığını bildirmişti.

İşgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürziler, İsrail'i Suriye'ye müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti.

İsrail, Dürzi azınlığı koruma bahanesiyle Suriye'nin güneyine ve başkent Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Dürzi Savunması: Suriye'ye Saldırılar - Son Dakika

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