İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarında 12 bin 500'den fazla kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarında 12 bin 500'den fazla kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kadın Bakanlığı ve Filistin İstatistik Kurumu, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 bin 500'den fazla kadının öldüğünü, bunların 9 binden fazlasının anne olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 28 bin 560 kadın eşini kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında 9 binden fazla annenin de bulunduğu 12 bin 500'den fazla kadın hayatını kaybetti.

Filistin Kadın Bakanlığı ile Filistin İstatistik Kurumu, ülkede her yıl 26 Ekim'de kutlanan Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 bin 500'den fazla kadının yaşamını yitirdiği belirtilerek, öldürülen kadınlardan 9 binden fazlasının anne, 42'sinin ise gazeteci olduğu kaydedildi.

Yaralıların yüzde 14'ü kadın

İsrail'in aynı dönemde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan 175 bin kişinin yüzde 14'ünü kadınların oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, 28 bin 560 kadının da bu saldırılarda eşini kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de halihazırda 50 bin hamile kadının bulunduğu ve zor koşullarda hamileliğini sürdürmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana kadınlar arasında 12 bin düşük vakasının kaydedildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 28 kadın öldürüldü

Gazze'ye yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da baskılarını artıran İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, Ekim 2023'ten bu yana ölen 1216 kişiden 28'inin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bini aşarken, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
FilistinİsrailGüncelGazzeKadınDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 14:57:25. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarında 12 bin 500'den fazla kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei