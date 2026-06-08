İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkmasıyla 5 Kişi Evsiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkmasıyla 5 Kişi Evsiz Kaldı

08.06.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, El Halil'de bir Filistin evini yıkarak 5 kişiyi evsiz bıraktı ve çeşitli zararlara neden oldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Kalkas beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıkarak 5 kişiyi evsiz bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu ağır iş makineleriyle Kalkas beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri beldede Filistinli Nayif Ebu Sinine'ye ait 500 metrekarelik alana inşa edilen 2 katlı evi yıktı.

Yıkılan evin sahibi Nayif Ebu Sinine'nin oğlu Abdurrahman Ebu Sinine, söz konusu evde 5 kişinin yaşadığını aktardı.

Abdurrahman Ebu Sinine ayrıca, İsrail askerlerinin beldedeki bir marangoz atölyesini de yıktığını, çok sayıda meyve ağacını ise söktüğünü belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, su şebekesine zarar verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil el-Luz bölgesinde su şebekesine zarar verdi.

WAFA'nın haberine göre, su şebekesinin bulunduğu arazinin sahibi Esat Muhammed Suveys, İsrailli saldırganların dikenli tellerle çevrili araziye zorla girdiğini, su şebekesini tahrip ettiğini ve 250 metreküplük su kuyusuna zarar verdiğini söyledi.

Suveys, İsrailli saldırganların bir su toplama havuzunu boşalttığını ve vanalarını çaldığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin benzer saldırılarının son dönemde arttığını vurgulayan Suveys, yaşanan olaylar sırasında bir parmağının kırıldığını, ekinlerinin tahrip edildiğini ve çiftlik hayvanlarının çalındığını kaydetti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, evsiz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkmasıyla 5 Kişi Evsiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:16:09. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkmasıyla 5 Kişi Evsiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.