İsrail'in El Halil'deki Evi Yıkmasıyla 5 Kişi Evsiz Kaldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Kalkas beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıkarak 5 kişiyi evsiz bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu ağır iş makineleriyle Kalkas beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri beldede Filistinli Nayif Ebu Sinine'ye ait 500 metrekarelik alana inşa edilen 2 katlı evi yıktı.

Yıkılan evin sahibi Nayif Ebu Sinine'nin oğlu Abdurrahman Ebu Sinine, söz konusu evde 5 kişinin yaşadığını aktardı.

Abdurrahman Ebu Sinine ayrıca, İsrail askerlerinin beldedeki bir marangoz atölyesini de yıktığını, çok sayıda meyve ağacını ise söktüğünü belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, su şebekesine zarar verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil el-Luz bölgesinde su şebekesine zarar verdi.

WAFA'nın haberine göre, su şebekesinin bulunduğu arazinin sahibi Esat Muhammed Suveys, İsrailli saldırganların dikenli tellerle çevrili araziye zorla girdiğini, su şebekesini tahrip ettiğini ve 250 metreküplük su kuyusuna zarar verdiğini söyledi.

Suveys, İsrailli saldırganların bir su toplama havuzunu boşalttığını ve vanalarını çaldığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin benzer saldırılarının son dönemde arttığını vurgulayan Suveys, yaşanan olaylar sırasında bir parmağının kırıldığını, ekinlerinin tahrip edildiğini ve çiftlik hayvanlarının çalındığını kaydetti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.