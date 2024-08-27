İsrail'in elinde 552 Filistinlinin cesedi bulunuyor - Son Dakika
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İsrail'in elinde 552 Filistinlinin cesedi bulunuyor

Filistinli kurumlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nden yüzlerce Filistinlinin naaşının yanı sıra, 256'sı "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta, 296'sı da buzdolaplarında olmak üzere 552 kişinin cesedini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

27.08.2024 13:54
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Filistinli kurumlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nden yüzlerce Filistinlinin naaşının yanı sıra, 256'sı "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta, 296'sı da buzdolaplarında olmak üzere 552 kişinin cesedini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Esirler Cemiyeti, Zamir İnsan Hakları Kurumu ve Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cenazeleri sayı mezarlıklarında ve buzdolaplarında saklanan şehit sayısı 552. Sayı Mezarlığı'nda 256, buzdolaplarında ise 296 şehit cenazesi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan'daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in elinde 552 Filistinlinin cesedi bulunuyor - Son Dakika

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