İsrail'in Etkinliği Tepkiler Üzerine İptal Edildi - Son Dakika
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İsrail'in Etkinliği Tepkiler Üzerine İptal Edildi

Saraybosna'da planlanan İsrail anma etkinliği, tepkiler sonucu iptal edildi.

02.10.2024 20:47
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İsrail'in Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 7 Ekim'de yaşananların yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan etkinlik, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

İsrail'in Saraybosna Büyükelçisi Galit Peleg'in medya aracılığıyla 15 Ekim'de Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir otelde "anma etkinliği" düzenleneceğini duyurmasının hemen ardından otel yönetimi böyle bir programın gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Yerel medyada yer bulan etkinlik haberinin ardından Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medya üzerinden İsrail Büyükelçiliğinin Saraybosna'mızda 7 Ekim'in yıl dönümü için bir etkinlik planladığını okudum. Gazze'deki soykırım inkar edilirken ve Filistin halkının acıları görmezden gelinirken böyle tek taraflı bir yaklaşım asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 41 bini aşkın kadın, çocuk ve yaşlının ölümüne neden olduğunu hatırlatan Karic, savaşı yaşamış bir şehir olan Saraybosna'da bu tarz etkinliklere yer olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine otel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'dan bir firma 10 gün önce otelimizdeki bir salonu rezerve etti ve bize iş toplantısı için olduğu söylendi ancak bugün medyada durumun böyle olmadığını gördük." ifadesi kullanıldı.

Bosna Hersek'teki güvenlik kurumlarıyla durumun istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Bu etkinliği iptal kararı aldık." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Saraybosna, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Etkinliği Tepkiler Üzerine İptal Edildi - Son Dakika

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